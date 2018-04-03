В штаб-квартире YouTube стрельба: первые детали
В штабе-квартире компании YouTube в Калифорнии произошла стрельба.
Инцидент произошел в городе Сан-Бруно в штате Калифорния (США), где расположена штаб-квартира компании.
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Первым о стрельбе в главном офисе YouTube сообщил один из сотрудников компании Вадим Лаврусик на своей странице в Twitter.
Работники забарикадировались в рабочих помещениях.
Впоследствии в местной полиции попросили людей держаться подальше от 901 Cherry Avenue. Именно по этому адресу располагается штаб-квартира YouTube.
Журналист Райан Паркер сообщил, что в полиции ему подтвердили информацию о стрельбе.
"Это очень активное место действия", – цитирует журналист представителя полиции.
В сети появилось видео онлайн-трансляции того, что сейчас происходит у офиса YouTube.
Очевидцы распространяют в сети первые фото и видео, на которых видно, что полиция обыскивает людей.
Официальной информации о погибших или пострадавших пока нет.