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В штаб-квартире YouTube стрельба: первые детали

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В штаб-квартире YouTube стрельба: первые детали

В штабе-квартире компании YouTube в Калифорнии произошла стрельба.

Инцидент произошел в городе Сан-Бруно в штате Калифорния (США), где расположена штаб-квартира компании.

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Первым о стрельбе в главном офисе YouTube сообщил один из сотрудников компании Вадим Лаврусик на своей странице в Twitter.

Работники забарикадировались в рабочих помещениях.

Впоследствии в местной полиции попросили людей держаться подальше от 901 Cherry Avenue. Именно по этому адресу располагается штаб-квартира YouTube.

Журналист Райан Паркер сообщил, что в полиции ему подтвердили информацию о стрельбе.

"Это очень активное место действия", – цитирует журналист представителя полиции.

В сети появилось видео онлайн-трансляции того, что сейчас происходит у офиса YouTube.

Очевидцы распространяют в сети первые фото и видео, на которых видно, что полиция обыскивает людей.

Официальной информации о погибших или пострадавших пока нет.

Теги: Криминальные новости Новости США YouTube
Источник: 24 Канал
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