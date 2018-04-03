В штаб-квартире YouTube стрельба: первые детали

В штабе-квартире компании YouTube в Калифорнии произошла стрельба.

Инцидент произошел в городе Сан-Бруно в штате Калифорния (США), где расположена штаб-квартира компании.

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Первым о стрельбе в главном офисе YouTube сообщил один из сотрудников компании Вадим Лаврусик на своей странице в Twitter.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 квітня 2018 р.

Работники забарикадировались в рабочих помещениях.

Впоследствии в местной полиции попросили людей держаться подальше от 901 Cherry Avenue. Именно по этому адресу располагается штаб-квартира YouTube.

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 квітня 2018 р.

Журналист Райан Паркер сообщил, что в полиции ему подтвердили информацию о стрельбе.

"Это очень активное место действия", – цитирует журналист представителя полиции.

Confirmed: Active shooter at YouTube HQ in San Bruno. “It’s a very active scene,” police tell me. — Ryan Parker (@TheRyanParker) 3 квітня 2018 р.

В сети появилось видео онлайн-трансляции того, что сейчас происходит у офиса YouTube.

Очевидцы распространяют в сети первые фото и видео, на которых видно, что полиция обыскивает людей.

Police are responding to reports of a shooting at YouTube headquarters in San Bruno, California https://t.co/vP1GNUSVNp pic.twitter.com/s0RbMwSLvY — CNN Breaking News (@cnnbrk) 3 квітня 2018 р.

Police now searching each YouTube employee after reports of shots fired at the headquarters pic.twitter.com/QXU5ipXiHN — Joel Franco (@OfficialJoelF) 3 квітня 2018 р.

MORE: Aerial footage shows evacuees with arms raised as police respond to reports of possible active shooter at YouTube HQ in San Bruno, CA https://t.co/mRdpyhYtJ0 pic.twitter.com/T0p4HEs8Nb — CBS News (@CBSNews) 3 квітня 2018 р.

Официальной информации о погибших или пострадавших пока нет.