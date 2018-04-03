Два самолета столкнулись на взлетной полосе в США: фото с места катастрофы
В понедельник, 2 апреля, в американском штате Индиана на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета. В катастрофе погибло двое людей.
Об этом сообщает NBC.
Как уточнило издание, на взлетно-посадочной полосе аэропорта в городе Марион столкнулись одномоторный самолет Cessna 150 и реактивный самолет Cessna 525 Citation Jet.
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Один человек погиб – в результате удара от столкновения его выбросило из самолета. А второй погиб в результате пожара на борту авиасудна. Погибшие мужчины были волонтерами-пожарными в отделении чрезвычайников поселка Труб-Крик в Элвуде
По предварительным данным, столкновение самолетов случилось в момент, когда один самолет только-только приземлился, а другой собирался взлетать. Отметим, что 5 человек, которые находились во втором самолете, не пострадали.
Фото с места авиакатастрофы в США