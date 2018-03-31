Во Франции самолет упал на автостраду: фото и видео с места катастрофы
Неподалеку от города Сен-Шамон во французском департаменте Луара самолет упал на автостраду. По предварительным данным, погибли 2 человека, которые находились в самолете в момент его крушения.
Об этом сообщается в Twitter Crash Aerien.
Полиция сообщила, что при падении на автостраду воздушное судно избежало столкновения с автомобилями.
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По словам очевидцев, в какой-то момент пилот резко потерял управление, и легкий двухмоторный самолет начал резко снижаться. Пролетая над автострадой, он зацепил дорожные указатели и упал на одну из дорожных полос.
Движение в город Лион было перекрыто.
Смотрите видео с места падения самолета во Франции:
Источник: 24 Канал
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