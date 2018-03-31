00:46
1 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
5°C
14°C 5°C
  • понедельник
    7°C 3°C
  • вторник
    8°C 2°C
  • среда
    13°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Во Франции самолет упал на автостраду: фото и видео с места катастрофы

97 Читати новину українською
Авиакатастрофа во Франции
Авиакатастрофа во Франции / Фото из свободных сетей

Неподалеку от города Сен-Шамон во французском департаменте Луара самолет упал на автостраду. По предварительным данным, погибли 2 человека, которые находились в самолете в момент его крушения.

Об этом сообщается в Twitter Crash Aerien.

Полиция сообщила, что при падении на автостраду воздушное судно избежало столкновения с автомобилями.

Читайте также: В аэропорту Лондона горел автобус: более 100 рейсов отменили, люди пешком шли с аэродрома

По словам очевидцев, в какой-то момент пилот резко потерял управление, и легкий двухмоторный самолет начал резко снижаться. Пролетая над автострадой, он зацепил дорожные указатели и упал на одну из дорожных полос.

Движение в город Лион было перекрыто.

Смотрите видео с места падения самолета во Франции:

Теги: авиация Жертвы Аварии и ДТП Новости Франции Катастрофа
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 31 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 31 марта: невъездные дипломаты РФ, е-декларации политиков и Хилтон во Львове
31 марта, 22:11 Главные новости 31 марта: невъездные дипломаты РФ, е-декларации политиков и Хилтон во Львове
311
Надежда госпереворота: реальные угрозы и подводные течения резонансного дела Савченко
31 марта, 22:00 Надежда госпереворота: реальные угрозы и подводные течения резонансного дела Савченко
678
31 марта, 19:01 "Пытали током и били": как ФСБ упекла в тюрьму экс-мэра Феодосии
Юрій Бутусов 3595
Кто в Европе не любит евреев, или Чем может гордиться Украина
31 марта, 16:00 Кто в Европе не любит евреев, или Чем может гордиться Украина
Борис Немировський 1150
Германия заигрывает с Россией, или Европа vs
31 марта, 15:30 Германия заигрывает с Россией, или Европа vs "Северный поток-2"
Борис Немировський 1860
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук