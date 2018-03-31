У Франції літак впав на автостраду: фото і відео з місця катастрофи
Неподалік від міста Сен-Шамон у французькому департаменті Луара літак впав на автостраду. За попередніми даними, загинули 2 людини, які перебували в літаку в момент його катастрофи.
Про це повідомляється у Twitter Crash Aerien.
Поліція повідомила, що при падінні на автостраду повітряне судно уникло зіткнення з автомобілями.
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За словами очевидців, в якийсь момент пілот різко втратив керування, і легкий двомоторний літак почав різко знижуватися. Пролітаючи над автострадою, він зачепив дорожні покажчики і впав на одну з дорожніх смуг.
Рух у місто Ліон було перекрито.
Дивіться відео з місця падіння літака у Франції:
Джерело: 24 Канал
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