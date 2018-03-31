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У Франції літак впав на автостраду: фото і відео з місця катастрофи

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Авіакатастрофа у Франції
Авіакатастрофа у Франції / Фото з вільних мереж

Неподалік від міста Сен-Шамон у французькому департаменті Луара літак впав на автостраду. За попередніми даними, загинули 2 людини, які перебували в літаку в момент його катастрофи.

Про це повідомляється у Twitter Crash Aerien.

Поліція повідомила, що при падінні на автостраду повітряне судно уникло зіткнення з автомобілями.

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За словами очевидців, в якийсь момент пілот різко втратив керування, і легкий двомоторний літак почав різко знижуватися. Пролітаючи над автострадою, він зачепив дорожні покажчики і впав на одну з дорожніх смуг.

Рух у місто Ліон було перекрито.

Дивіться відео з місця падіння літака у Франції:

Теги: Новини Франції Аварії та ДТП Жертви авіація Катастрофа
Джерело: 24 Канал
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