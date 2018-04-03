Два літаки зіткнулися на злітній смузі у США: фото з місця катастрофи

У понеділок, 2 квітня, в американському штаті Індіана на злітно-посадковій смузі зіткнулися два літаки. У катастрофі загинуло двоє людей.

Про це повідомляє NBC.

Як уточнило видання, на злітно-посадковій смузі аеропорту в місті Маріон зіткнулися одномоторний літак Cessna 150 та реактивний літак Cessna 525 Citation Jet.

Читайте також: У Франції літак впав на автостраду: фото і відео з місця катастрофи

Одна людина загинула в результаті удару – від зіткнення людину викинуло з літака. А друга людина загинула внаслідок пожежі на борту авіасудна. Загиблі чоловіки були волонтерами-пожежниками у відділенні надзвичайників селища Труб-Крик в Елвуді.

За попередніми даними, зіткнення літаків трапилося в момент, коли один літак тільки-но приземлився, а інший збирався злітати. Зазначимо, що 5 осіб, які перебували у другому літаку, не постраждали.

Two people died when a Cessna 150 collided with a Citation jet on a runway in Indiana on Monday (image: WRTV)... https://t.co/RFBXqCRnp6 pic.twitter.com/XLi4qyfWNQ — AVweb (@AVweb) 3 квітня 2018 р.



Фото з місця авіакатастрофи у США