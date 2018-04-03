У штаб-квартирі YouTube стрілянина: перші деталі
У штабі-квартирі компанії YouTube у Каліфорнії сталась стрілянина.
Інцидент стався у місті Сан-Бруно у штаті Каліфорнія (США), де розташована штаб-квартира компанії.
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Першим про стрілянину в головному офісі YouTube повідомив один із співробітників компанії Вадим Лаврусік на своїй сторінці у Twitter.
Працівники забарикадовувались у робочих приміщеннях.
Згодом у місцевій поліції попросили людей триматись подалі від 901 Cherry Avenue. Саме за цією адресою розташовується штаб-квартира YouTube.
Журналіст Раян Паркер повідомив, що у поліції йому підтвердили інформацію про стрілянину.
"Це дуже активна сцена", – цитує журналіст представника поліції.
У мережі з'явилось відео онлайн-трансляції того, що зараз відбувається біля офісу YouTube.
Очевидці поширюють у мережі перші фото та відео, на яких видно, що поліція обшукує людей.
Офіційної інформації про загиблих чи постраждалих поки немає.