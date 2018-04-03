У штаб-квартирі YouTube стрілянина: перші деталі

У штабі-квартирі компанії YouTube у Каліфорнії сталась стрілянина.

Інцидент стався у місті Сан-Бруно у штаті Каліфорнія (США), де розташована штаб-квартира компанії.

Читайте також: Два літаки зіткнулися на злітній смузі у США: фото з місця катастрофи

Першим про стрілянину в головному офісі YouTube повідомив один із співробітників компанії Вадим Лаврусік на своїй сторінці у Twitter.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 квітня 2018 р.

Працівники забарикадовувались у робочих приміщеннях.

Згодом у місцевій поліції попросили людей триматись подалі від 901 Cherry Avenue. Саме за цією адресою розташовується штаб-квартира YouTube.

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 квітня 2018 р.

Журналіст Раян Паркер повідомив, що у поліції йому підтвердили інформацію про стрілянину.

"Це дуже активна сцена", – цитує журналіст представника поліції.

Confirmed: Active shooter at YouTube HQ in San Bruno. “It’s a very active scene,” police tell me. — Ryan Parker (@TheRyanParker) 3 квітня 2018 р.

У мережі з'явилось відео онлайн-трансляції того, що зараз відбувається біля офісу YouTube.

Очевидці поширюють у мережі перші фото та відео, на яких видно, що поліція обшукує людей.

Police are responding to reports of a shooting at YouTube headquarters in San Bruno, California https://t.co/vP1GNUSVNp pic.twitter.com/s0RbMwSLvY — CNN Breaking News (@cnnbrk) 3 квітня 2018 р.

Police now searching each YouTube employee after reports of shots fired at the headquarters pic.twitter.com/QXU5ipXiHN — Joel Franco (@OfficialJoelF) 3 квітня 2018 р.

MORE: Aerial footage shows evacuees with arms raised as police respond to reports of possible active shooter at YouTube HQ in San Bruno, CA https://t.co/mRdpyhYtJ0 pic.twitter.com/T0p4HEs8Nb — CBS News (@CBSNews) 3 квітня 2018 р.

Офіційної інформації про загиблих чи постраждалих поки немає.