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У штаб-квартирі YouTube стрілянина: перші деталі

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У штаб-квартирі YouTube сталась стрілянина
У штаб-квартирі YouTube сталась стрілянина / Фото із соцмереж

У штабі-квартирі компанії YouTube у Каліфорнії сталась стрілянина.

Інцидент стався у місті Сан-Бруно у штаті Каліфорнія (США), де розташована штаб-квартира компанії.

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Першим про стрілянину в головному офісі YouTube повідомив один із співробітників компанії Вадим Лаврусік на своїй сторінці у Twitter.

Працівники забарикадовувались у робочих приміщеннях.

Згодом у місцевій поліції попросили людей триматись подалі від 901 Cherry Avenue. Саме за цією адресою розташовується штаб-квартира YouTube.

Журналіст Раян Паркер повідомив, що у поліції йому підтвердили інформацію про стрілянину.

"Це дуже активна сцена", – цитує журналіст представника поліції.

У мережі з'явилось відео онлайн-трансляції того, що зараз відбувається біля офісу YouTube.

Очевидці поширюють у мережі перші фото та відео, на яких видно, що поліція обшукує людей.

Офіційної інформації про загиблих чи постраждалих поки немає.

Теги: Кримінальні новини Новини США YouTube
Джерело: 24 Канал
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