Стрельба в штаб-квартире YouTube: минимум одна жертва
В результате стрельбы в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно погиб как минимум один человек.
Стрельба в главном офисе компании YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла примерно в 13:00 по местному времени 3 апреля.
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Сообщалось, что женщина-стрелок открыл огонь в помещении.
Впоследствии в полиции подтвердили, что стрелком таки была женщина. Она погибла, выстрелив сама в себя.
Пострадавшим в результате стрельбы считают меньшей мере 7 человек.
Три человека в тяжелом и критическом состоянии были госпитализированы. Среди них две женщины и один мужчина.
Как пишет издание Los Angeles Times, стрельбу не рассматривают как теракт, а скорее как акт домашнего или рабочего насилия.
Известно, что стрельба произошла в открытом кафетерии у здания штаб-квартиры YouTube.