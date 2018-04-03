Стрельба в штаб-квартире YouTube: минимум одна жертва

В результате стрельбы в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно погиб как минимум один человек.

Стрельба в главном офисе компании YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла примерно в 13:00 по местному времени 3 апреля.

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Сообщалось, что женщина-стрелок открыл огонь в помещении.

Впоследствии в полиции подтвердили, что стрелком таки была женщина. Она погибла, выстрелив сама в себя.

#BREAKING: Female shooter at YouTube headquarters has died at the scene, sources tell NBC News. https://t.co/JYc5989WcS — NBCWashington (@nbcwashington) 3 квітня 2018 р.

Пострадавшим в результате стрельбы считают меньшей мере 7 человек.

Три человека в тяжелом и критическом состоянии были госпитализированы. Среди них две женщины и один мужчина.

Как пишет издание Los Angeles Times, стрельбу не рассматривают как теракт, а скорее как акт домашнего или рабочего насилия.

Известно, что стрельба произошла в открытом кафетерии у здания штаб-квартиры YouTube.