Трамп отреагировал на стрельбу в штаб-квартире YouTube

Президент США Дональд Трамп поблагодарил полицейских за их профессионализм во время нападения на штаб-квартиру YouTube.

Об этом он написал в своем Facebook.

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"Только что меня проинформировали о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, Калифорния. Наши мысли и молитвы с теми, кого коснулся этот инцидент. Спасибо нашим потрясающим офицерам полиции, которые первыми отреагировали и до сих пор работают на месте происшествия", – говорится в сообщении

Напомним, стрельба в главном офисе компании YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла примерно в 13:00 по местному времени 3 апреля. В результате нападения пострадали 4 человека. Женщина, которая устроила стрельбу, застрелилась.