Трамп заявил, что КНДР приступила к свертыванию ядерной программы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в КНДР уже начались мероприятия по свертыванию ядерной программы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Он заявил, что северокорейская власть уничтожает "четыре испытательных полигона", включая полигон для тестирования ракетных двигателей.

"Это великая вещь – будет полная денуклеаризация, которая уже началась", – рассказал американский президент.

Однако, базирующаяся в США группа 38 North, которая отслеживает, что происходит в Северной Корее, сообщила в конце прошлой недели, что никаких признаков какой-либо деятельности по демонтажу Сохе или любого другого испытательного полигона нет.

Напомним, 12 июня лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали итоговый документ во время исторической встречи в Сингапуре, который предполагает полный отказ Северной Кореи от ядерного оружия.