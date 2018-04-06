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Трамп заявил, что не знал о выплатах порнозвезде

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал об оплате молчание порнозвезды Сторми Дэниелс его адвокатом.

Об этом пишет Reuters.

Адвокат Трапма заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд, которая более известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, 130 тысяч долларов. За эти деньги она должна была молчать о сексе с Трампом.

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Президент США, комментируя эту информацию, отметил, что не знает, где его адвокат взял деньги, чтобы заплатить порноактрисе.

Сам же адвокат утверждает, что самостоятельно заплатил 130 тысяч.

Напомним, Дэниелс прошла проверку на полиграфе. Эксперты подтвердили, что женщина рассказала правду об интимной связи с Дональдом Трампом, которая была 12 лет назад.

Теги: Секс-скандал Скандал Дональд Трамп Новости США
Источник: 24 Канал
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