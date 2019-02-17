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      Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира: известно, за какие заслуги

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      Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира
      Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира / Getty Images

      Премьер-министр Японии Синдзо Абэ номинировал президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Награду Трамп может получить за вклад в денуклеаризацию (уменьшение запасов ядерного оружия) Корейского полуострова и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

      На прошлой встрече на саммите G20 Абэ представил Трампу копию рекомендательного письма. Переговоры двух лидеров прошли в конце ноября 2018 года в рамках саммита "двадцатки" в Аргентине, пишет The Nihon Keizai Shimbun со ссылкой на ряд официальных лиц в правительстве Японии.

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      Решение о номинации Трампа было принято в Токио прошлой осенью, после получения соответствующего запроса от американской администрации. Выдвижению американского лидера на премию предшествовала первая в истории встреча на высшем уровне глав КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

      Кім Чен Ин Дональд Трамп
      Ким Чен Ын и Дональд Трамп

      Сам хозяин Белого дома 15 февраля сообщил журналистам, что получил "самую прекрасную копию" 500-страничного письма Абэ, в котором было написано о номинации.

      В Белом доме информацию официально не подтвердили. А в МИД Японии заявили, что знают о словах Трампа, однако воздержатся от комментариев относительно взаимоотношений двух лидеров.

      На сайте Нобелевского комитета написано, что претендента на премию может номинировать любое лицо, которое отвечает критериям. В частности, это может быть действующий глава государства или правительства. Разглашение информации о кандидатах, которые не получат награду, допустимо только по истечению 50 лет.

      За что присуждают Нобелевскую премию мира?
      Премия ежегодно присуждается в Осло физическим лицам и организациям, которые сделали, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира.

      Лауреатами премии в 2018 году стали врач из Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад. Награды они получили за усилия в борьбе с сексуальным насилием в военное время.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Новости политики Южная Корея Ядерная безопасность Ким Чен Ын Нобелевская премия Япония Дональд Трамп КНДР
      Источник: 24 Канал
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