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      Трампа номінували на Нобелівську премію миру: відомо, за які заслуги

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      Трампа номінували на Нобелівську премію миру
      Трампа номінували на Нобелівську премію миру / Getty Images

      Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе номінував президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Нагороду Трамп може здобути за внесок у денуклеаризацію (зменшення запасів ядерної зброї) Корейського півострова і підтримання миру в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

      На минулій зустрічі на саміті G20 Абе презентував Трампу копію рекомендаційного листа. Переговори двох лідерів пройшли в кінці листопада 2018 року в межах саміту "двадцятки" в Аргентині, пише The Nihon Keizai Shimbun з посиланням на низку офіційних осіб в уряді Японії.

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      Рішення про номінацію Трампа було прийнято в Токіо минулої осені, після отримання відповідного запиту від американської адміністрації. Висуненню американського лідера на премію передувала перша в історії зустріч на вищому рівні глав КНДР і США Кім Чен Ина і Дональда Трампа.

      Кім Чен Ин Дональд Трамп
      Кім Чен Ин та Дональд Трамп

      Сам господар Білого дому 15 лютого повідомив журналістам, що отримав "найпрекраснішу копію" 500-сторінкоовго листи Абе, в якому було написано про номінацію.

      У Білому домі інформацію офіційно не підтвердили. А в МЗС Японії заявили, що знають про слова Трампа, однак утримаються від коментарів щодо взаємин двох лідерів.

      На сайті Нобелівського комітету написано, що претендента на премію може номінувати будь-яка особа, яка відповідає критеріям. Зокрема, це може бути чинний глава держави або уряду. Розголошення інформації про кандидатів, що не отримають нагороду, допустиме лише після закінчення 50 років.

      За що присуджують Нобелівську премію миру? Премія щорічно присуджується в Осло фізичним особам і організаціям, які зробили, на думку комітету, видатний внесок у справу зміцнення миру.

      Лауреатами премії у 2018 році стали лікар із Конго Деніс Муквеге та іракська правозахисниця Надя Мурад. Нагороди вони отримали за зусилля у боротьбі із сексуальним насильством у військовий час.

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      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Японія Нобелівська премія Кім Чен Ин Ядерна безпека Південна Корея КНДР
      Джерело: 24 Канал
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