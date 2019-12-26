Трампа вырезали из "Один дома 2" после его слов про фильм
Канадский телеканал CBC показал фильм "Один дома 2" с вырезанным эпизодом с президентом США Дональдом Трампом.
На то, что сцену с Трампом вырезали из ленты, обратили внимание пользователи твиттера, сообщает Comicbook.
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Зрители предположили, что редактирование эпизода "Один дома 2" с участием Трампа было политически мотивированным, несмотря на противоречивое поведение президента США.
Тем временем представители канала заявили, версия фильма "Один дома 2" была отредактирована якобы из-за ограничения в эфирном времени.
Что заявил Трамп о фильме "Один дома 2"
Трамп заявил, что лента является неизменным рождественским хитом. И президенту США импонирует, что фильм получил ошеломляющий успех.
Это хороший фильм. Я был немного моложе, мягко говоря. Для меня было честью участвовать в этом. И это, конечно, оказалось большим хитом. Это большой рождественский хит, один из крупнейших. Большая честь участвовать в чем-то подобном, всегда приятно наблюдать за успехом,
– сказал Трамп.
Фильм "Один дома 2" вышел в 1992 году и достиг безусловного финансового успеха, заработав 365 миллионов долларов в мировом прокате. К тому времени еще только бизнесмен Трамп появился в коротком эпизоде примерно на 10 секунд. Он подсказал главному герою Кевину Маккалистеру, как пройти в холл нью-йоркского отеля "Плаза".
Смотрите эпизод с Трампом в фильме "Один дома 2":
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