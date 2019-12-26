Трампа вырезали из "Один дома 2" после его слов про фильм

Канадский телеканал CBC показал фильм "Один дома 2" с вырезанным эпизодом с президентом США Дональдом Трампом.

На то, что сцену с Трампом вырезали из ленты, обратили внимание пользователи твиттера, сообщает Comicbook.

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Зрители предположили, что редактирование эпизода "Один дома 2" с участием Трампа было политически мотивированным, несмотря на противоречивое поведение президента США.

Тем временем представители канала заявили, версия фильма "Один дома 2" была отредактирована якобы из-за ограничения в эфирном времени.

Just watched Home Alone 2: Lost in New York recorded off @CBC and they edited out the @realDonaldTrump scene. God bless us EVERYONE! #ChristmasEve — It's The Z-A-P (@Zap_Davids) December 24, 2019

You guys are the biggest bush league “journalists” of all time. Editing out Trump’s cameo in Home Alone 2. What kind of state-sponsored bullshit it that? #Defund — James (@Jameseast_) December 23, 2019

Что заявил Трамп о фильме "Один дома 2"

Трамп заявил, что лента является неизменным рождественским хитом. И президенту США импонирует, что фильм получил ошеломляющий успех.

Это хороший фильм. Я был немного моложе, мягко говоря. Для меня было честью участвовать в этом. И это, конечно, оказалось большим хитом. Это большой рождественский хит, один из крупнейших. Большая честь участвовать в чем-то подобном, всегда приятно наблюдать за успехом,

– сказал Трамп.

Фильм "Один дома 2" вышел в 1992 году и достиг безусловного финансового успеха, заработав 365 миллионов долларов в мировом прокате. К тому времени еще только бизнесмен Трамп появился в коротком эпизоде примерно на 10 секунд. Он подсказал главному герою Кевину Маккалистеру, как пройти в холл нью-йоркского отеля "Плаза".

Смотрите эпизод с Трампом в фильме "Один дома 2":