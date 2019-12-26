16:04
26 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Падение гордости России. Как намолить на пентхаус
      Вєсті Кремля
      21:41, 25 декабря
      Вести.UA: Новогодние чудеса для Ляшко. Праздничное гречкосейство
      Вєсті.UA
      19:05, 25 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Трампа вырезали из "Один дома 2" после его слов про фильм

      172 Читати новину українською
      Трамп в фильме "Один дома 2" / Кадр из видео

      Канадский телеканал CBC показал фильм "Один дома 2" с вырезанным эпизодом с президентом США Дональдом Трампом.

      На то, что сцену с Трампом вырезали из ленты, обратили внимание пользователи твиттера, сообщает Comicbook.

      Читайте также: Режиссер фильма "Сирота Бруклин" выступит перед судом из-за пожара на съемках

      Зрители предположили, что редактирование эпизода "Один дома 2" с участием Трампа было политически мотивированным, несмотря на противоречивое поведение президента США.

      Тем временем представители канала заявили, версия фильма "Один дома 2" была отредактирована якобы из-за ограничения в эфирном времени.

      Что заявил Трамп о фильме "Один дома 2"

      Трамп заявил, что лента является неизменным рождественским хитом. И президенту США импонирует, что фильм получил ошеломляющий успех.

      Это хороший фильм. Я был немного моложе, мягко говоря. Для меня было честью участвовать в этом. И это, конечно, оказалось большим хитом. Это большой рождественский хит, один из крупнейших. Большая честь участвовать в чем-то подобном, всегда приятно наблюдать за успехом,
      – сказал Трамп.

      Фильм "Один дома 2" вышел в 1992 году и достиг безусловного финансового успеха, заработав 365 миллионов долларов в мировом прокате. К тому времени еще только бизнесмен Трамп появился в коротком эпизоде примерно на 10 секунд. Он подсказал главному герою Кевину Маккалистеру, как пройти в холл нью-йоркского отеля "Плаза".

      Смотрите эпизод с Трампом в фильме "Один дома 2":

       

      Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
      сегодня
      5120
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики LifeStyle Новости США Кино Новости LifeStyle Канада Дональд Трамп Рождество
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:01 Чем больше всего болели украинцы в 2019 году
      Вероніка Климська 2
      сегодня , 15:00 В преддверии шестой годовщины смены флагов в Крыму, или Почему мы должны стать злопамятными
      92
      сегодня , 14:28 Тупости как-то слишком много, – Яна Зинкевич о судах по делу Шеремета
      Євгенія Мазур 179
      сегодня , 12:38 Почти половина украинцев считают Зеленского политиком года
      114
      сегодня , 12:00 Год под знаком Вовочки
      Леонід Швець 1000
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук