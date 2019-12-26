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      Трампа вирізали з "Один удома 2" після його слів про фільм

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      Трамп у фільмі "Один удома 2" / Кадр з відео

      Канадський телеканал CBC показав фільм "Один удома 2" з вирізаним епізодом з президентом США Дональдом Трампом.

      На те, що сцену з Трампом вирізали зі стрічки, це звернули увагу користувачі твіттера, повідомляє Comicbook.

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      Глядачі припустили, що редагування епізоду "Один удома 2" за участю Трампа було політично мотивованим, зважаючи на суперечливу поведінку президента США.

      Тим часом представники каналу заявили, версія фільму "Один удома 2" була відредагована нібито через обмеження в ефірному часі.

      Що заявив Трамп про фільм "Один удома 2"

      Трамп заявив, що стрічка є незмінним різдвяним хітом. І президентові США імпонує, що фільм здобув приголомшливий успіх.

      Це гарний фільм. Я був трохи молодший, м’яко кажучи. Для мене було честю брати участь у цьому. І це, звичайно, виявилося великим хітом. Це великий різдвяний хіт, один з найбільших. Велика честь брати участь у чомусь подібному, завжди приємно спостерігати за успіхом,
      – сказав Трамп.

      Фільм "Один вдома 2" вийшов у 1992 році і досяг беззаперечного фінансового успіху, заробивши 365 мільйонів доларів у світовому прокаті. На той час ще тільки бізнесмен Трамп з’явився у короткому епізоді на приблизно 10 секунд. Він підказав головному герою Кевіну МакКалістеру, як пройти в хол нью-йоркського готелю "Плаза".

      Дивіться епізод із Трампом у фільмі "Один вдома 2":

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: LifeStyle Новини політики Новини США Кіно Різдво Дональд Трамп Канада Новини LifeStyle
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