Трампа вирізали з "Один удома 2" після його слів про фільм

Канадський телеканал CBC показав фільм "Один удома 2" з вирізаним епізодом з президентом США Дональдом Трампом.

На те, що сцену з Трампом вирізали зі стрічки, це звернули увагу користувачі твіттера, повідомляє Comicbook.

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Глядачі припустили, що редагування епізоду "Один удома 2" за участю Трампа було політично мотивованим, зважаючи на суперечливу поведінку президента США.

Тим часом представники каналу заявили, версія фільму "Один удома 2" була відредагована нібито через обмеження в ефірному часі.

Just watched Home Alone 2: Lost in New York recorded off @CBC and they edited out the @realDonaldTrump scene. God bless us EVERYONE! #ChristmasEve — It's The Z-A-P (@Zap_Davids) December 24, 2019

You guys are the biggest bush league “journalists” of all time. Editing out Trump’s cameo in Home Alone 2. What kind of state-sponsored bullshit it that? #Defund — James (@Jameseast_) December 23, 2019

Що заявив Трамп про фільм "Один удома 2"

Трамп заявив, що стрічка є незмінним різдвяним хітом. І президентові США імпонує, що фільм здобув приголомшливий успіх.

Це гарний фільм. Я був трохи молодший, м’яко кажучи. Для мене було честю брати участь у цьому. І це, звичайно, виявилося великим хітом. Це великий різдвяний хіт, один з найбільших. Велика честь брати участь у чомусь подібному, завжди приємно спостерігати за успіхом,

– сказав Трамп.

Фільм "Один вдома 2" вийшов у 1992 році і досяг беззаперечного фінансового успіху, заробивши 365 мільйонів доларів у світовому прокаті. На той час ще тільки бізнесмен Трамп з’явився у короткому епізоді на приблизно 10 секунд. Він підказав головному герою Кевіну МакКалістеру, як пройти в хол нью-йоркського готелю "Плаза".

Дивіться епізод із Трампом у фільмі "Один вдома 2":