Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В России надеются, что США выйдут из НАТО

В 2016 году Трамп собирался уменьшить финансовую поддержку НАТО и хотел улучшить отношения с Россией.

Именно поэтому российские казаки решили его "отблагодарить" званием есаула.

Впрочем, через 2 года президент США сделал несколько антироссийских заявлений, поэтому в России заявили, что ошиблись, и "позорно" лишили его этого звания.

Возвращать ли в свои ряды Трампа, казаки будут решать окончательно в мае.

Если будет возможность, мы обязательно вручим ему именную шашку ручной работы, у нас есть замечательные кузнецы,

– заявил петербургский атаман.

Он также выразил надежду, что США выйдут из НАТО и предпочтут сотрудничество с Россией, а не с Евросоюзом.