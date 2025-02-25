Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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В России надеются, что США выйдут из НАТО
В 2016 году Трамп собирался уменьшить финансовую поддержку НАТО и хотел улучшить отношения с Россией.
Именно поэтому российские казаки решили его "отблагодарить" званием есаула.
Впрочем, через 2 года президент США сделал несколько антироссийских заявлений, поэтому в России заявили, что ошиблись, и "позорно" лишили его этого звания.
Возвращать ли в свои ряды Трампа, казаки будут решать окончательно в мае.
Если будет возможность, мы обязательно вручим ему именную шашку ручной работы, у нас есть замечательные кузнецы,
– заявил петербургский атаман.
Он также выразил надежду, что США выйдут из НАТО и предпочтут сотрудничество с Россией, а не с Евросоюзом.