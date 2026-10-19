Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Clash Report.

Что Рубио сказал о переживаниях Трампа?

На фоне последних недружественных шагов в отношении Украины Рубио попытался оправдать американского президента, сохранив за ним ореол миротворца.

Госсекретарь США рассказал, что Дональду Трампу больно видеть, что российские ракеты попадают в жилые дома, убивая мирных украинцев.

Трампу не нравится видеть кадры, на которых баллистическая ракета попадает в жилой дом в Киеве, в результате чего гибнут невинные мирные жители. Ему это тоже не нравится, – сказал политик. Ему это тоже не нравится,

– сказал политик.

Рубио добавил, что именно поэтому США так сложно найти способ положить конец этой войне.

Отметим, что хотя Трамп и страдает, видя кадры погибших мирных жителей, это не мешает ему подыгрывать Путину.

Сначала президент США договаривается с главой Кремля о продаже российского дизельного топлива, фактически пополняя его карманы деньгами для убийства украинцев.

Затем в течение нескольких дней США не предупреждают Украину о запусках баллистических ракет, фактически лишая людей времени, чтобы укрыться в убежищах.

Кроме того, администрация Трампа инициирует ограничение работы Starlink в Украине, усложняя перехват реактивных "Шахедов".

Стоит отметить, что у Трампа не признали временный перерыв в обмене разведданными. А отсутствие предупреждения о запусках баллистических ракет объяснили сбоем в программе.