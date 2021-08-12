Дело в том, что именно в сентябре Украина должна погасить долги. Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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"Они (деньги – 24 канал) нам очень помогут. Конечно, эти 2,7 миллиарда долларов не сделают нас счастливыми и богатыми навсегда. Однако это действительно гарантирует нам беспроблемное прохождение сентябрьских выплат", – заверил Фурса.

Справка. Сумма выплат достигает примерно 3 миллиардов долларов.

По словам Фурсы, сейчас этот транш решает главные проблемы:

дефицит бюджета;

проблему пиковых выплат.

Будет ли нам достаточно до конца года (помощи МВФ – 24 канал), чтобы создать финансовую подушку – это другой вопрос. Сейчас эти деньги гарантируют беспроблемную осень,

– подытожил Фурса.

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