Дело в том, что именно в сентябре Украина должна погасить долги. Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.
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"Они (деньги – 24 канал) нам очень помогут. Конечно, эти 2,7 миллиарда долларов не сделают нас счастливыми и богатыми навсегда. Однако это действительно гарантирует нам беспроблемное прохождение сентябрьских выплат", – заверил Фурса.
По словам Фурсы, сейчас этот транш решает главные проблемы:
- дефицит бюджета;
- проблему пиковых выплат.
Будет ли нам достаточно до конца года (помощи МВФ – 24 канал), чтобы создать финансовую подушку – это другой вопрос. Сейчас эти деньги гарантируют беспроблемную осень,
– подытожил Фурса.
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- Фонд решил распределить 650 миллиардов долларов между странами-акционерами.
- Все из-за кризисного 2020 года – МВФ хочет помочь в преодолении последствий пандемии COVID-19.
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