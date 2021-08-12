Річ у тім, що саме у вересні Україна повинна погасити борги. Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
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"Вони (гроші – 24 канал) нам дуже допоможуть. Звісно, ці 2,7 мільярда доларів не зроблять нас щасливими і багатими назавжди. Однак це справді гарантує нам безпроблемне проходження вересневих виплат", – запевнив Фурса.
За словами Фурси, наразі цей транш розв'язує головні проблеми:
- дефіцит бюджету;
- проблему пікових виплат.
Чи буде нам достатньо до кінця року (допомоги МВФ – 24 канал), щоб утворити фінансову подушку – це інше питання. Наразі ці гроші гарантують безпроблемну осінь,
– підсумував Фурса.
Фурса про подарунок Україні від МВФ: дивіться відео
Що відомо про подарунки від МВФ
- Фонд вирішив розподілити 650 мільярдів доларів між країнами-акціонерами.
- Все через кризовий 2020 рік – МВФ хоче допомогти у подоланні наслідків пандемії COVID-19.
- 2,7 мільярда доларів, які є квотою України, мають надійти вже 23 серпня на державні рахунки.
- Що цікаво, Україна чекає на новий транш на 700 мільйонів доларів від МВФ вже у вересні.