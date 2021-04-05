В Николаеве утром 5 апреля из-за новых карантинных ограничений начались проблемы с общественным транспортом. Маршрутки приходят на конечные уже заполненными и не берут пассажиров. Службы такси в городе значительно повысили цены.

Из-за усиления карантина в Николаеве общественный транспорт работает только в час пик. Также уменьшили его количество до того, которое курсирует в выходные.

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Какая ситуация с маршрутками

В общественный транспорт в Николаеве пускают людей только на сидячие места и по пропускам. Из-за этого часто там не хватает места. Соответственно, на остановках собираются очереди.

В фейсбуке опубликовали видео, на котором маршрутка приходит на конечную остановку заполненной. Поэтому туда пускают всего нескольких людей.

Однако, это также можно считать не худшим вариантом развития событий, поскольку часто автобусы даже не останавливаются. А маршрутки 21 и 8 просто не вышли на маршрут.

Транспортный коллапс в Николаеве / Фото "Преступности нет"

Другой транспорт в Николаеве

Электротранспортом в городе тоже нелегко воспользоваться. На троллейбусных остановках собираются очереди из людей, которые вообще не могут добраться на работу. Причина этому – троллейбусы 3131 и 3013 начали уезжать в депо почти на час раньше, чем должны были это делать.

Службы такси быстро воспользовались этой ситуацией и повысили цены. Если раньше из микрорайона Намыв до центра можно было доехать за 80 гривен, то сейчас это стоит 112.

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Контроль полиции

На улице Соборной стоят сотрудники патрульной полиции, которые заходят в каждое маршрутное такси. Они проверяют, не слишком ли сильно заполнен транспорт. Пока информации о нарушениях не было.

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