Общественного транспорта в городе очень мало. Так в Херсоне происходит контроль над соблюдением противоэпидемических ограничений.
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Водителей штрафуют
По словам исполняющего обязанности заместителя мэра Херсона Юрия Стельмашенко, правоохранители тщательно наблюдают, есть ли в общественном транспорте пассажиры, которые стоят. Если это требование нарушают – то водителей штрафуют.
Сегодня (12 октября – 24 канал) Патрульная полиция Херсонской области начала отрабатывать городские маршруты. Уже имеем первые последствия – невыезд на маршруты автобусов,
– пояснил Стельмашенко.
Он напомнил, что речь идет о штрафе – 17 тысяч гривен. Это происходит на фоне подорожания газа для транспорта до рекордных отметок.
Исполняющий обязанности главы города отметил, что команда Игоря Колыхаева постарается сделать все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.
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В Херсоне правоохранители за неделю зарегистрировали более сотни нарушений карантинных ограничений. COVID-патрули проверяют рынки, торговые центры и общественный транспорт.
Ситуация с COVID-19 в Херсоне: главное
- За 11 октября в Херсонской области зафиксировали 349 случаев заболевания COVID-19.
- Всего в области, по состоянию на 12 октября, заболело более 47 тысяч человек. Из них – 38 720 выздоровевших, 1 507, к сожалению, умерли.
- Из-за коронавируса в Херсоне решили перенести школьные каникулы: с 1 ноября на 18 октября.
- Еще 5 октября из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в 5 территориальных общинах Херсонщины ужесточили карантинные ограничения.