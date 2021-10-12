Громадського транспорту в місті дуже мало. Так в Херсоні відбувається контроль над дотриманням протиепідемічних обмежень.
Зверніть увагу У лікарнях Києва вже зайнята майже половина ліжок для хворих на COVID-19: можливий локдаун
Водіїв штрафують
За словами виконуючого обов'язки заступника мера Херсона Юрія Стельмашенка, правоохоронці ретельно спостерігають, чи є у громадському транспорті пасажири, які стоять. Якщо цю вимогу порушують – то водіїв штрафують.
Сьогодні (12 жовтня – 24 канал) Патрульна поліція Херсонської області почала відпрацьовувати міські маршрути. Вже маємо перші наслідки – невиїзд на маршрути автобусів,
– пояснив Стельмашенко.
Він нагадав, що мовиться про штраф – 17 тисяч гривень. Це відбувається на тлі подорожчання газу для транспорту до рекордних позначок.
Виконуючий обов'язки очільника міста зауважив, що команда Ігоря Колихаєва намагатиметься зробити все можливе, щоб стабілізувати ситуацію.
Важливо Уряд ввів нові обмеження на поїздки між регіонами
В Херсоні правоохоронці за тиждень зареєстрували понад сотню порушень карантинних обмежень. COVID-патрулі перевіряють ринки, торговельні центри та громадський транспорт.
Ситуація з COVID-19 в Херсоні: головне
- За 11 жовтня в Херсонській області зафіксували 349 випадків захворювання на COVID-19.
- Загалом в області, станом на 12 жовтня, захворіло понад 47 тисяч людей. З них – 38 720 одужали, 1 507, на жаль, померли.
- Через коронавірус в Херсоні вирішили перенести шкільні канікули: з 1 листопада на 18 жовтня.
- Ще 5 жовтня через погіршення ситуації з COVID-19 у 5 територіальних громадах Херсонщини посилили карантинні обмеження.