Глава Офиса президента Ермак отметил: Украина ожидает консультации с несколькими странами. Соответствующее заявление политик сделал во время общения с американским дипломатом Джоном Хербстом.

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Киев ожидает начала консультаций с РФ, США и Германией по вопросу транзита российского газа через Украину в Европу,

– подчеркнул Ермак.

Зеленский предложил организовать трехсторонние переговоры

Во время разговора с Хербстом Ермак рассказал, что Зеленский предложил лидеру США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием главы Кремля Владимира Путина.

Глава ОП подчеркнул, что американские партнеры восприняли предложение с интересом.

Заметьте! Сенат США 13 января отклонил санкции против "Северного потока-2". Их предлагал республиканец от штата Техас Тед Круз. Достаточного количества голосов предложения не набрали.

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