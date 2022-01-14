Голова Офісу Президента Єрмак зауважив: Україна очікує на консультації з декількома країнами. Відповідну заяву політик зробив під час спілкування з американським дипломатом Джоном Гербстом.

Зауважте Енергетичний шантаж Європи привів Росію у свою ж пастку

Київ очікує на початок консультацій з РФ, США та Німеччиною з питання транзиту російського газу через Україну в Європу,

– наголосив Єрмак.

Зеленський запропонував організувати тристоронні переговори

Під час розмови з Гербстом Єрмак розповів, що Зеленський запропонував лідеру США Джо Байдену організувати тристоронні переговори за участю очільника Кремля Володимира Путіна.

Глава ОП наголосив, що американські партнери сприйняли пропозицію з інтересом.

Зауважте! Сенат США 13 січня відхилив санкції проти "Північного потоку-2". Їх пропонував республіканець від штату Техас Тед Круз. Достатньої кількості голосів пропозиції не набрали.

Уряд Німеччини готовий заблокувати "Північний потік-2"?: дивіться відео