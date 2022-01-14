Голова Офісу Президента Єрмак зауважив: Україна очікує на консультації з декількома країнами. Відповідну заяву політик зробив під час спілкування з американським дипломатом Джоном Гербстом.

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Київ очікує на початок консультацій з РФ, США та Німеччиною з питання транзиту російського газу через Україну в Європу,
– наголосив Єрмак.

Зеленський запропонував організувати тристоронні переговори

  • Під час розмови з Гербстом Єрмак розповів, що Зеленський запропонував лідеру США Джо Байдену організувати тристоронні переговори за участю очільника Кремля Володимира Путіна.
  • Глава ОП наголосив, що американські партнери сприйняли пропозицію з інтересом.

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