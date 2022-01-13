В ноябре экспорт российского газа в Европу составил 322 миллиона кубометров в сутки, в то время как Норвегия его нарастила до 331 миллионов кубометров.

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Получается, что в стремлении продиктовать ЕС условия запуска трубопровода "Северный поток-2" Россия, устроив энергетический шантаж, сама же угодила в свою ловушку. Ведь она не только не продвинулась в вопросе ускорения запуска своего трубопровода и не только потеряла сотни миллионов долларов прибыли, которую бы могла получить от продаж природного газа в ЕС, но и стала стремительно терять давно застолблённые за собой участки рынка.

Байденовский газовый десант

И вот, первые дни января 2022 года ознаменовались поставками СПГ в Европу в количестве 250 миллионов кубометров в сутки. Таким образом, в то время как Россия демонстрировала возможности по оперативной переброске 3 тысяч “миротворцев” в Казахстан, в рамках миссии ОДКБ, США показали, как они оперативно компенсируют нехватку российского газа.

Первые итоги оказались весьма красноречивыми, ведь цена на газ в Европе, на бирже ICE рухнула на 56%, опустившись ниже 1 000 долларов за 1 тысячу кубометров, что за собой потянуло и падение цен на электроэнергию.

Таким образом, можно смело говорить, что диктаторская позиция России оказалась не просто в три раза убыточной для неё же самой, а более того – в кубе!

Не в "потоке"

"Северный поток-2" – не запущен. Россия, стремись заключать только долгосрочные контракты, упустила момент заработать на повышении цен на газ. Россия, критически сократив поставки газа, не только уменьшила свою прибыль от экспорта, но и освободила участки на рынке, которые тут же стали заполняться конкурентами.

И самое главное – Россия показала всей Европе, что она и в самом деле использует энергетический аспект не как элемент экономики, а как инструмент геополитического давления и шантажа.

Именно последний фактор лишний раз убеждает европейские страны в том, что российскому газу следует искать замену и альтернативой ему вполне может и станет СПГ из США, которые оперативно пришли на помощь ЕС.

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СПГ в тренде

В свою очередь, согласно краткосрочным прогнозам, в ближайшие 2 – 3 года производство СПГ в мире станет избыточным. То есть, производиться его будет больше, чем будет реальная потребность. Речь идёт об объёмах более 450 миллионов тонн в сутки.

Что самое интересное, Россия на сегодняшний день не может похвастаться мощностями в производстве СПГ и тем же США она не конкурент.

Между тем, именно по истечении 2 – 3 лет у России завершаются долгосрочные контракты на поставки газа в Европу и будут ли они продлеваться с учётом горького опыта европейцев в 2021 – 2022 и всего вышеизложенного – вопрос актуальный.

Вот и возникает вопрос, кому на самом деле Россия назло "отморозила уши"?

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