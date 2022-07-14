Об этом 24 каналу рассказал европарламентарий из Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он осудил решение Еврокомиссии по транзиту в Калининград.

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Транзит в Калининград – это ошибка

Он считает, что официальные разъяснения нюансов по транзиту товаров в Калининград, это огромная ошибка Еврокомиссии .

Можно сказать, что мы не выдержали давление как страна. Наше правительство тоже одобрило это решение. Это было тяжело. Я не участвовал в переговорах, но представляю, какое давление они должны были выдержать,

– добавил Ауштрявичюс.

Поэтому этот результат оказывает очень негативное влияние на общую атмосферу, поскольку это шаг за шагом расшатывает политику санкций против России. И это делают систематически, поэтому для страны-агрессорки это определенное достижение.

Новые провокации через Калининград

Однако он подчеркнул, что эти товары можно перевозить только по железной дороге. Литовская сторона будет проводить полный контроль над этим процессом.

"Это совсем ненужные игры, потому что они всегда приводят к провокационным действиям и дополнительному давлению. Это большая ошибка Еврокомиссии, они даже не представляют провокационного потенциала России", - считает европарламентарий.

Обратите внимание! Несмотря на обновленные правила, транзит товаров и технологий военного назначения остается запрещенным.

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