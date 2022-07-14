Про це 24 каналу розповів європарламентар з Литви Пятрас Ауштрявічюс. Він засудив рішення Єврокомісії щодо транзиту до Калінінграда

До теми В Єврокомісії офіційно роз'яснили нюанси щодо транзиту товарів у Калінінград

Транзит до Калінінграда – це помилка

Він вважає, що офіційні роз'яснення нюансів щодо транзиту товарів у Калінінград, це величезна помилка Єврокомісії.

Можна сказати, що ми не витримали тиску як країна. Наш уряд теж одобрив це рішення. Це було важко. Я не брав участь у перемовинах, але уявляю, який тиск вони повинні були витримати,

– додав Ауштрявічюс.

Тож цей результат дуже негативно впливає на загальну атмосферу, оскільки це крок за кроком розхитує політику санкцій проти росії. І це роблять систематично, тому для країни-агресорки це певне досягнення.

Нові провокації через Калінінград

Однак він наголосив, що ці товари можна перевозити лише залізницею. Литовська сторона проводитиме повний контроль за цим процесом.

"Це зовсім непотрібні ігри, тому що вони завжди призводять до провокаційних дій та додаткового тиску. Це велика помилка Єврокомісії, вони навіть не уявляють провокаційний потенціал росії", – вважає європарламентар.

Зверніть увагу! Попри оновлені правила, транзит товарів та технологій військового призначення залишається забороненим.

До слова – як Литва може стати прикладом для інших європейських країн: дивіться відео