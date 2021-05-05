Перевернулся пассажирский автобус: авария с пострадавшими на трассе Одесса – Киев
Возле села Знаменка в Одесской области ночью 5 мая перевернулся микроавтобус с пассажирами. Вероятно, причиной был неудачный обгон фуры. В результате пострадали 2 человека.
Источник:24 канал
Об этом рассказали в полиции Одесской области в комментарии 24 каналу. Авария произошла на трассе Одесса – Киев.
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Подробнее об аварии
- Перевернулся Volkswagen, который принадлежит частному перевозчику.
- Водитель не справился с управлением и въехал в грузовик, который двигался в попутном направлении.
- В результате ранения получили 2 человека, водитель и пассажирка.
- Им понадобилась медицинская помощь, однако госпитализировали людей или нет – неизвестно.
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