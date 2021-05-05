Возле села Знаменка в Одесской области ночью 5 мая перевернулся микроавтобус с пассажирами. Вероятно, причиной был неудачный обгон фуры. В результате пострадали 2 человека.

Об этом рассказали в полиции Одесской области в ​​комментарии 24 каналу. Авария произошла на трассе Одесса – Киев.

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Перевернулся Volkswagen, который принадлежит частному перевозчику.

Водитель не справился с управлением и въехал в грузовик, который двигался в попутном направлении.

В результате ранения получили 2 человека, водитель и пассажирка.

Им понадобилась медицинская помощь, однако госпитализировали людей или нет – неизвестно.

Обратите внимание! На Кайдакском мосту в Новокодацком районе Днепра вечером 1 мая произошло смертельное ДТП. Водитель междугороднего маршрутного такси Днепр – Харьков не справился с управлением и въехал в эвакуатор с нагруженным автомобилем.