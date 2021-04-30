Днем 30 апреля в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса. В салоне на момент столкновения было 23 человека.

ДТП произошло в селе Корнич Коломыйского района около 15:00. Рейсовый автобус в лобовую столкнулся с легковушкой КИА. Смотрите также В Киеве на Окружной KIA вылетела с дороги и снесла велосипедиста – фото Смертельное ДТП на Прикарпатье: что известно В автомобиле КИА находились двое одесситов: 68-летний мужчина-водитель и 65-летняя женщина.

Автобус ехал рейсом "Ивано-Франковск – Снятин", в салоне которого были 23 человека.

В результате лобового столкновения автомобиля КИА и рейсового автобуса погибли водитель и пассажирка легковушки.

Они получили смертельные травмы и погибли на месте.

Водитель и пассажирка КИА погибли на месте / Фото полиции Прикарпатья На месте работают полицейские.

6 пассажиров из автобуса доставили в больницу. Сейчас устанавливают степень их повреждений. Других пассажиров на месте аварии осмотрели медики.

6 пассажиров автобуса забрали в больницу / Фото полиции Прикарпатья Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

На месте работают полицейские.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские / Фото полиции Прикарпатья