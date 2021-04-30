На Прикарпатье столкнулись рейсовый автобус и легковушка: есть погибшие и пострадавшие
Днем 30 апреля в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса. В салоне на момент столкновения было 23 человека.
Источник:полиция Ивано-Франковской области
ДТП произошло в селе Корнич Коломыйского района около 15:00. Рейсовый автобус в лобовую столкнулся с легковушкой КИА.
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Смертельное ДТП на Прикарпатье: что известно
- В автомобиле КИА находились двое одесситов: 68-летний мужчина-водитель и 65-летняя женщина.
- Автобус ехал рейсом "Ивано-Франковск – Снятин", в салоне которого были 23 человека.
- В результате лобового столкновения автомобиля КИА и рейсового автобуса погибли водитель и пассажирка легковушки.
- Они получили смертельные травмы и погибли на месте.
Водитель и пассажирка КИА погибли на месте / Фото полиции Прикарпатья
- На месте работают полицейские.
- 6 пассажиров из автобуса доставили в больницу. Сейчас устанавливают степень их повреждений. Других пассажиров на месте аварии осмотрели медики.
6 пассажиров автобуса забрали в больницу / Фото полиции Прикарпатья
- Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.
- На месте работают полицейские.
- Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Обстоятельства аварии выясняют полицейские / Фото полиции Прикарпатья
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