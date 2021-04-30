Удень 30 квітня в Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП за участі рейсового автобуса. У салоні на час зіткнення було 23 осіб.

ДТП трапилася у селі Корнич Коломийського районі близько 15:00. Рейсовий автобус у лобову зіштовхнувся із легковиком КІА. Дивіться також У Києві на Окружній KIA вилетіла з дороги та знесла велосипедиста – фото Смертельна ДТП на Прикарпатті: що відомо В автомобілі КІА перебували двоє одеситів: 68-річний чоловік-водій і 65-річна жінка.

Автобус їхав за рейсом "Івано-Франківськ – Снятин", у салоні якого були 23 людини.

Внаслідок лобового зіткнення автомобіля КІА та рейсового автобуса загинули водій та пасажирка легковика.

Вони отримали смертельні травми і загинули на місці.

Водій і пасажирка КІА загинули на місці / Фото поліції Прикарпаття На місці працюють поліцейські.

6 пасажирів з автобуса доставили до лікарні. Наразі встановлюють ступінь їхніх ушкоджень. Інших пасажирів на місці аварії оглянули медики.

6 пасажирів автобуса забрали до лікарні / Фото поліції Прикарпаття Причини і обставини смертельної аварії встановлюють.

На місці працюють поліцейські.

Вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Обставини аварії наразі з'ясовують поліцейські / Фото поліції Прикарпаття