Российские СМИ со ссылкой на местную полицию сообщают, что у самосвала отказали тормоза.

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Самосвал протаранил 5 авто

Авария произошла на участке трассы близ села Морозовка в Балаклавском районе. По предварительной информации, водитель самосвала влетел в автомобили Mercedes и Daewoo. А потом столкнулся с Renault и протянул его 700 метров.

Однако на этом все не закончилось. За несколько метров самосвал протаранил Hyundai и Nissan. Остановить грузовик смогло только дорожное ограждение. После этого самосвал съехал в лесные насаждения.

На обнародованных в сети кадрах видно, что некоторые автомобили сильно пострадали. От удара их сплющило, как консервные банки. В результате ДТП:

9 человек пострадали;

5 – погибли, в том числе 2 несовершеннолетних.

Самосвал протаранил 5 авто: смотрите видео

Самосвал ехал по встречной полосе: смотрите видео