В сети местные жители обнародовали видео с Сочи, на которых видно, что улицы курортного города превратились в реки.
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Сочи снова затопило
Утром 25 сентября в Сочи шел сильный дождь, в частности пострадали 3 курортных поселка – Лоо, Вардане и Буу. В реках, расположенных в этих населенных пунктах, поднялся уровень воды.
Кроме того, затопило проезжую часть трассы Джубга – Сочи в Лазаревском районе. Этот участок дороги перекрыли для движения транспорта.
Сочи затопило: смотрите видео
Улицы курортного города превратились в реки: смотрите видео
Трассу Джубга – Сочи перекрыли: смотрите видео
Гонки "Формулы-2" перенесли
Также в Сочи пришлось отменить ранее запланированные гонки серии "Формула-2". Пока неизвестно, когда их проведут, ведь все будет зависеть от погоды.
Из-за непогоды в городе круглосуточно будет работать штаб по ликвидации последствий господства стихии.
Первые гонки серии "Формула-2" перенесли: смотрите видео