Инцидент с набережной произошел в Лоо – курортном поселке, что в 18 километрах от центра Сочи.
Тем временем Ида продолжает свирепствовать в США: число жертв снова увеличилось
Конструкции с набережной унесло в море
В сети опубликовали кадры, на которых видно, как в море снесло подпорную стену, а также конструкции, которые были на берегу.
Интересно, что лишь недавно эту набережную начали ремонтировать после июльского шторма. До этого на реконструкцию ушло около 55 миллионов рублей – после непогоды 2016 года.
В горах Сочи выпал снег
А в горах Сочи 3 сентября выпал снег. На горнолыжном курорте "Роза Хутор" выпал неожиданный снег – на высоте 2 300 метров над уровнем моря.
Смотрите видео шторма и снегопада / Видео из соцсетей:
В июле город Сочи пострадал от наводнения
Отметим, что в июле Сочи страдало от непогоды: улицы города превратились в реки. Жертвами удара стихии стали несколько человек. На курорте закрыли пляжи и объявили штормовое предупреждение.