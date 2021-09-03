Інцидент з набережною стався у Лоо – курортному селищі що за 18 кілометрів від центру Сочі.
Тим часом Іда продовжує лютувати в США: кількість жертв знову збільшилась
Конструкції з набережної віднесло в море
У мережі опублікували кадри, на яких видно, як в море знесло підпірну стіну, а також конструкції, які були на берегу.
Цікаво, що лише недавно цю набережну почали ремонтувати після липневого шторму. До цього на реконструкцію пішло близько 55 мільйонів рублів – після негоди 2016 року.
У горах Сочі випав сніг
А в горах Сочі 3 вересня засніжило. На гірськолижному курорті "Роза Хутір" випав неочікуваний сніг – на висоті 2 300 метрів над рівнем моря.
Дивіться відео шторму та снігопаду / Відео з соцмереж:
У липні місто Сочі потерпіло від повені
Зазначимо, що у липні Сочі потерпало від негоди: вулиці міста перетворились на річки. Жертвами удару стихії стали кілька людей. На курорті закрили пляжі та оголосили штормове попередження.