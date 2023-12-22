Представители Аналитического центра "Выбор Страны" хотели разместить на экранах торгового центра видеоролики об украинских героях, в частности, об умерших воинах. Они были готовы транслировать такой контент на платной основе. Однако инициаторы проекта получили отказ.

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Что известно об этой ситуации

Защитник Мариуполя Руслан Сербов 21 декабря опубликовал на своей странице в соцсети сообщение, в котором поднял этот вопрос. Военный обнародовал скриншоты переписки с администрацией компании.

Он был инициатором периодического показа на больших рекламных экранах сюжетов о военных, отдавших жизнь за Украину, а также пленных.

В компании впоследствии отреагировали на это сообщение и отметили, что они помогают украинским защитникам другими способами. Они рассказали, что бесплатно предоставляют рекламные площадки под благотворительные и социальные проекты и собрания, в частности, в поддержку военных.

ТРЦ Gulliver также отметил, когда было датировано предложение по размещению видео на эту тему.

Обращаем внимание, что скриншоты, представленные в сообщении, датированы 22 августа 2022 года. В то время мы действительно обращали особое внимание на контент военного характера, поскольку фасадные экраны ТРЦ Gulliver являются самыми заметными в Европе, их видят все,

– говорится в сообщении.

В то же время, в компании добавили, что демонстрация такого видео – это большая ответственность и риски за десятки тысяч людей, которые находятся в комплексе.

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