Об этом рассказал изданию Liga.net глава ФГИУ Виталий Коваль.

Смотрите также Российский собственник среди менеджмента: почему забуксовала национализация Ocean Plaza

С технической точки зрения, Ocean Plaza уже готов к приватизации. Мы провели всю необходимую подготовительную работу,

– отметил глава ФГИУ.

По его словам, сейчас комплекс функционирует и генерирует доход. "Задачу минимум, как акционеры, UDP (миноритарный акционер, владеет 33,35% ТРЦ – 24 Канал) выполнили", – утверждает Коваль.

На вопрос журналиста, будет ли компания UDP претендовать на Ocean Plaza, глава ФГИУ отметил, что пока UDP официально не изъявили желания участвовать в аукционе. "Но мы поддерживаем с ними постоянный диалог как с акционерами", – сообщил он.

Также миноритарий не будет иметь приоритетного права выкупа ТРЦ на торгах. В случае публичных торгов, таких как аукцион, приоритетное право на выкуп не действует. UDP имеет возможность принять участие в аукционе на равных условиях с другими участниками,

– объяснил Виталий Коваль.

Напомним, что сейчас ФГИУ и миноритарный акционер UDP пытаются очистить Ocean Plaza от кредитного долга в размере 200 миллионов долларов перед бывшим российским владельцем – кипрской компанией Ethoder Investments семьи Ротенбергов. Он возник еще во время строительства ТРЦ.

"Сейчас решение вопроса о долге торгового центра находится в судебной плоскости. После того, как суд примет окончательное решение, будет определено, будем ли продавать Ocean Plaza вместе с его долговыми обязательствами, или без них. А также будет установлена дата аукциона", – уточнил глава ФГИУ Виталий Коваль.