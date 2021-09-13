Организатором был врач с финансовыми проблемами
В конце мая 2021 года пострадавший обратился в полицию. Он рассказал, что его 2 магазина сгорели.
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Полицейские выяснили, что магазины загорелись в результате поджога. Они установили причастного – жителя Винницкой области.
Впоследствии с потерпевшего потребовали почти 7 миллионов гривен в биткоинах. В случае невыполнения требований, угрожали ему и его семье физической расправой, а также уничтожением имущества,
– рассказали в полиции.
Выяснилось, что угрожал предпринимателю житель Киевской области. Он работал на организатора – 25-летнего врача, который пытался решить свои финансовые проблемы таким способом.
12 сентября правоохранители провели 10 обысков:
- по месту жительства фигурантов,
- в других владениях, которыми они пользуются,
- автомобилях.
Правоохранители задержали банду, которая требовала у предпринимателя биткоины
Что грозит злоумышленникам
Трем вероятным преступникам сообщили о подозрении по статьям:
- о вымогательстве,
- умышленном уничтожении имущества.
Прокуроры обратились с ходатайством в суд, чтобы подозреваемых взяли под стражу. Теперь им грозит до 10 лет заключения.
Сейчас полицейские ищут еще одного подозреваемого.
Смотрите видео задержания подозреваемых: