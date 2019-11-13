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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ
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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ

      Требование МВФ или большая прибыль: почему Украине нужно открыть рынок земли

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      Открытие рынка земли – одно из требований Международного валютного фонда, чтобы в Украину направили следующий транш. А также – достаточно серьезная статья дохода для страны. По оценкам экспертов, бюджет Украины за 10 лет мог бы пополниться на сумму от 14 до 85 миллиардов долларов.

      Под Радой 12 ноября противники отмены моратория на продажу земли пригнали трактора. Причем митингов было целых два.

      Читайте также: В Минэкономики озвучили цену гектара после введения рынка земли

      Митинговали как под стенами парламента – так и в сессионном зале. С плакатами и популистскими лозунгами к трибуне Рады выходили вчерашние идеологические противники.

      мітинг під Радою, запровадження ринку землі
      "Нет – черному рынку земли" протестующие пришли под Раду

      "Каждый 7 человек в мире голодает, и поэтому международными организациями определено, что земля становится самым дорогим в мире ресурсом", – заявила глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

      Отвлечь всех от земли смогло только одно – Илья Кива. Он разгуливал по Раде в маске персонажа комиксов "Джокера", пока не потерял ее.

      Илья Кива пришел в Верховную Раду в маске "Джокера": смотрите видео

      Как в "Слуге народа" относятся к рынку земли

      Законопроекта же по рынку земли, еще с вечера не было в повестке дня, хотя вчера депутаты и планировали его рассмотреть.

      Убрали, когда в Раду обратился президент Владимир Зеленский с предложением провести референдум – чтобы спросить украинцев, согласны ли они продавать землю иностранцам. В "Слуге народа" утверждают, что скоро дело дойдет и до рассмотрения законопроекта, а сейчас просто идут переговоры.

      Но очевидно, что в самой фракции "Слуга народа" пока нет единодушия относительно рынка земли. Например, депутат Александр Дубинский, как только рассказал, где взял более 24 квартир и 17 автомобилей – начал агитировать против законопроекта своей же партии.

      Просто есть люди, которым пофиг, а мажоритарщикам не пофиг, и поэтому они за это не будут голосовать,
      – сказал он.

      Когда Рада возьмется за землю – не могут ответить и в аграрном комитете.

      Продаж землі
      Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Слуга народа Олександр Дубинский Мораторий на продажу земли Рынок земли Деньги Илья Кива
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