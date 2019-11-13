Вимога МВФ чи великий прибуток: чому Україні потрібно відкрити ринок землі

Відкриття ринку землі – одна з вимог Міжнародного валютного фонду, аби до України направили наступний транш. А також – досить серйозна стаття прибутку для країни. За оцінками експертів, бюджет України за 10 років міг би поповнитися на суму від 14 до 85 мільярдів доларів.

Під Радою 12 листопада противники скасування мораторію на продаж землі пригнали трактори. Причому мітингів було аж два.

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Мітингували як під стінами парламенту – так і в сесійній залі. З плакатами і популістичними лозунгами до трибуни Ради виходили вчорашні ідеологічні противники.



"Ні – чорному ринку землі" протестувальники прийшли під Раду



"Кожна 7 людина в світі голодує, і тому міжнародними організаціями визначено, що земля стає найдорожчим в світі ресурсом", – заявила голова "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Відволікти всіх від землі змогло тільки одне – Ілля Кива. Він розгулював по Раді в масці персонажа коміксів "Джокера", поки не загубив її.

Ілля Кива прийшов у Верховну Раду у масці "Джокера": дивіться відео

Як у " Слузі народу" ставляться до ринку землі

Законопроєкта ж щодо ринку землі, ще звечора не було в порядку денному, хоч вчора депутати і планували його розглянути.

Прибрали, коли до Ради звернувся президент Володимир Зеленський з пропозицією провести референдум – щоб спитати українців, чи згодні вони продавати землю іноземцям. У "Слузі народу" переконують, що скоро діло дійде і до розгляду законопроєкта, а зараз просто ідуть перемовини.

Та очевидно, що в самій фракції "Слуга народу" поки немає одностайності щодо ринку землі. Наприклад, депутат Олександр Дубінський, як тільки розповів, де взяв більше 24 квартири і 17 автівок – почав агітувати проти законопроєкту своєї ж партії.

Просто є люди, яким пофіг, а мажоритарникам не пофіг, і тому вони за це не будуть голосувати,

– сказав він.

Коли Рада візьметься за землю – не можуть відповісти і в аграрному комітеті.



Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу