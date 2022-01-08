Соответствующая информация появилась на сайте МИД Чехии 7 января. Это случилось после министерской встречи НАТО.

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В чешском МИД подчеркнули, что требования России – не основа переговоров

На внеочередном заседании Альянса говорилось об обострении ситуации на украинских границах. Липавский и его коллеги из НАТО согласились, что:

необходима поддержка безопасности и суверенитета Украины;

подготовка в случае дальнейшей эскалации или возможного военного конфликта.

Министры были едины в необходимости сдерживать Россию от возможной агрессии. По мнению Чехии, сформулированные Россией требования не могут быть отправной точкой для переговоров,

– заявили в чешском МИДе.

Ян Липавский объяснил, что каждое государство имеет право решать собственное будущее.

Также министр вспомнил, что сферы влияния, ограничивающие суверенитет государства, были отвергнуты Основополагающим актом Россия – НАТО. Последний документ Кремль также подписал в 1997 году.

Обратите внимание! Речь идет о требованиях Кремля в отношении НАТО, которые Москва назвала "гарантиями безопасности". У них Россия т ребует от НАТО обязательства не принимать Украину в Альянс.

Коротко о войсках России у украинских границ

Американская пресса написала еще в конце октября 2021 года, что Кремль стянул войска к границе Украины.

7 января издание The New York Times обнародовало карту, где вокруг Украины сконцентрировано российское войско, привезена военная техника. Фактически страна окружена с трех сторон – оккупированного Крыма, России и Донбасса.

Недавно главы МИД НАТО 7 января провели срочное заседание. Политики призвали Россию к деэскалации и диалогу. Более того, министры подтвердили единство в ответ на российскую агрессию против Украины.

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