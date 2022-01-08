Відповідна інформація з'явилась на сайті МЗС Чехії 7 січня. Це трапилось після міністерської зустрічі НАТО.

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У чеському МЗС наголосили, що вимоги Росії – не основа переговорів

На позачерговому засіданні Альянсу мовилось про загострення ситуації на українських кордонах. Ліпавський та його колеги з НАТО погодились, що:

необхідна підтримки безпеки та суверенітету України;

підготовка у випадку подальшої ескалації або можливого військового конфлікту.

Міністри були єдині в необхідності стримувати Росію від можливої агресії. На думку Чехії, сформульовані Росією вимоги не можуть бути відправною точкою для переговорів,

– заявили у чеському МЗС.

Ян Ліпавський пояснив, що кожна держава має право вирішувати власне майбутнє.

Також міністр пригадав, що сфери впливу, які обмежують суверенітет держави, були відкинуті Основоположним актом Росія – НАТО. Останній документ Кремль також підписав у 1997 році.

Зверніть увагу! Мовиться про вимоги Кремля щодо НАТО, які Москва назвала "гарантіями безпеки". У них Росія вимагає від НАТО зобов'язання не приймати Україну в Альянс.

Коротко про війська Росії біля українських кордонів

Американська преса написала ще наприкінці жовтня 2021 року, що Кремль стягнув війська до кордону України.

7 січня видання The New York Times оприлюднило карту, де навколо України сконцентроване російське військо, привезена військова техніка. Фактично країна оточена з трьох сторін – окупованого Криму, Росії та Донбасу.

Нещодавно очільники МЗС НАТО 7 січня провели термінове засідання. Політики закликали Росію до деескалації та діалогу. Ба більше, міністри підтвердили єдність у відповідь на російську агресію проти України.

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