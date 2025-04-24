Ведь это полный провал международной политики президента США. Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.

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"Все очень серьезно"

Борис Пинкус отметил, что Трамп предлагает Владимиру Путину контроль в Крыму, признание оккупации Россией почти всей Луганской, оккупированных частей Донецкой, Херсонской, Запорожской областей. Звучит обещание, что Украина не станет членом НАТО, но может вступить в ЕС. Также отмена санкций, введенных с 2014 года, расширение экономического сотрудничества с США.

Украине предлагаются "надежные гарантии безопасности". В частности, специальная группа европейских стран и тех, кто добровольно хочет присоединиться к этой группе. Документ очень размыт относительно того, какие у этой группы будут права, обязанности. Неизвестно, что означает "гарантии безопасности".

Также говорится о возвращении небольшой части Харьковской области, оккупированной Россией. Кроме того, Россия якобы обещает, что не будет атаковать украинские суда, если они будут пользоваться Днепром. Упоминаются компенсации и помощь в восстановлении. Однако нет никаких объяснений, за что компенсация, каких потерь, кто это будет делать и за какие деньги. Ничего не известно об источниках финансирования.

ЗАЭС будет считаться украинской, но под контролем США. Причем электроэнергия будет поступать как в Украину, так и в Россию. Последнее – это соглашение о редкоземельных металлах между США и Украиной. Это полнейшая капитуляция Украины, о чем не может идти речи. Поэтому Зеленский прав,

– подчеркнул республиканец.

Дональд Трамп очень хочет войти в историю, получить награды, премии. Однако это невозможно. Он терпит провал во всем, особенно в международных отношениях.

"Думаю, что его потрясут республиканцы и дадут понять, что он должен беспокоиться не только о себе, своем наследии, но и о Республиканской партии и стране в целом. Потому что под ударом существование США. Все настолько серьезно", – считает общественный деятель.

Американский народ поддерживает Украину, поэтому не оставит все просто так. В частности, действия Трампа повлияют на результаты выборов в Сенат США 2026 года.

Напомним, издание Bloomberg пишет, что США хотят, чтобы Россия отдала ЗАЭС. Отмечается, что администрация Трампа считает, что Россия должна вернуть Украине Запорожскую АЭС. В таком случае Штаты смогут контролировать этот объект.