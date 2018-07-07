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Требуется полноценное восстановление ипотеки, – эксперт о восстановлении кредитования

31 Читати новину українською
Для возобновления ипотеки в Украине принятых изменений недостаточно
Для возобновления ипотеки в Украине принятых изменений недостаточно / interfax.com.ua

Принятый 3 июля Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся возобновления кредитования", несмотря на его название, фактически не будет стимулировать рынок ипотеки, поскольку не облегчает условий для получения ипотечного или иного кредита рядовому украинцу. Как и не упрощает обязательства по его выплате.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал директор по развитию компании NOVBUD Вячеслав Павлов.

Этот закон более жестко регулирует отношения между должниками, поручителями и кредиторами, тем самым заполняя пробелы и законодательные недостатки, которыми успешно пользовались недобросовестные должники и поручители, чтобы избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств. Этот документ не содержит достаточной паритетности и в большей степени более выгоден кредитным учреждениям,
– отметил Павлов.

Он подчеркнул, что этот закон защищает банки. А в условиях дорогих кредитов и низкого доверия населения дополнительную бюрократическую нагрузку на заемщика, установленную в Законе, может снизить количество тех, кто хочет стать собственником жилья с помощью ипотеки.

На сегодняшний день для развития ипотечного кредитования необходима экономическая и политическая стабильность в стране, улучшение условий кредитования, а именно – уменьшение процентной ставки при увеличении срока погашения займа.

Снижение процентной ставки, например, до 15%, и увеличение срока предоставления кредита на 25 лет приведет к ощутимому росту количества заемщиков для приобретения жилья: в кратчайшие сроки их число может увеличиться с 5-7% до 12-13% и будет продолжать расти,
– уточнил эксперт.

Павлов отметил некоторые новшества, которые прямо или косвенно могут коснуться потенциальных заемщиков.

1. Согласно ч. 4 ст. 559 Гражданского кодекса Украины в 3 раза увеличен срок предъявления требования кредитором к поручителю в случае неисполнения должником своих обязательств. Помимо прочего, в случае ликвидации юридического лица-поручителя или смерти физического лица-поручителя обязательства по взаимоотношениям других поручителей не меняются.

2. Ст. 593 Гражданского кодекса дополнен нормой, согласно которой даже в случае ликвидации должника – юридического лица солидарное обязательство поручителя относительно возвращения задолженной суммы остается правомочным. Также действующей остается ипотека, которая является средством обеспечения исполнения обязательств.

3. Дополнения к ст. 5 Закона об ипотеке теперь регулирует вопросы реконструкции предмета ипотеки, создание новых объектов или сооружений на земельном участке, принадлежащем кредитору на правах собственности или находится в его пользовании: все реконструированные, вновь созданные объекты недвижимости будут считаться предметом ипотеки согласно ипотечного договора.

Павлов подытожил: идеальный рынок для покупателя имеет в виду несколько альтернативных способов стать собственником квартиры: и застройщики, и покупатели требуют полноценного восстановления ипотеки, что сделает жилье более доступным для граждан Украины.

Напомним, парламент во втором чтении и в целом проголосовал за закон "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно возобновления кредитования". В Нацбанке эту инициативу полностью поддержали.

Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство Кредит Банки ипотека
Источник: 24 канал
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