17:07
7 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 16°C
  • неділя
    25°C 18°C
  • понеділок
    26°C 18°C
  • вівторок
    26°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Епічне рандеву Путіна і Терези Мей. Шоу Трумена на футболі в РФ
Вєсті Кремля
21:55, 6 липня
Вєсті.UA. Гройсман проти всіх. Вільнодумний Добкін
Вєсті.UA
21:20, 6 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Потрібне повноцінне відновлення іпотеки, – експерт про законодавче відновлення кредитування

53 Читать новость на русском
Для відновлення іпотеки в Україні прийнятих змін недостатньо
Для відновлення іпотеки в Україні прийнятих змін недостатньо / interfax.com.ua

Ухвалений 3 липня Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються відновлення кредитування", незважаючи на його назву, фактично не стимулюватиме ринок іпотеки, оскільки не полегшує умов для отримання іпотечного чи іншого кредиту пересічному українцеві. Як і не спрощує зобов'язання по його виплаті.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив директор з розвитку компанії NOVBUD В'ячеслав Павлов.

Цей закон більш жорстко регулює відносини між боржниками, поручителями і кредиторами, тим самим заповнюючи прогалини і законодавчі недоліки, якими успішно користувалися недобросовісні боржники і поручителі щоб уникнути відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань. Цей документ не містить достатньої паритетності і в більшій мірі більш вигідний кредитним установам,
– відзначив Павлов.

Він наголосив – цей закон захищає банки. А в умовах дорогих кредитів і низької довіри населення додаткове бюрократичне навантаження на позичальника, встановлена ​​в Законі, може знизити кількість тих, хто хоче стати власником житла за допомогою іпотеки.

На сьогоднішні для розвитку іпотечного кредитування необхідна економічна і політична стабільність в країні, поліпшення умов кредитування, а саме – зменшення процентної ставки при збільшенні терміну погашення позики.

Зниження процентної ставки, наприклад, до 15% і збільшення терміну надання кредиту на 25 років призведе до відчутного зростання кількості позичальників для придбання житла: в найкоротші терміни їх число може збільшитися з 5-7% до 12-13% і буде продовжувати рости,
– уточнив експерт.

Павлов відзначив деякі нововведення, які прямо або побічно можуть торкнутися потенційних позичальників.

1. Згідно з ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України в 3 рази збільшено термін пред'явлення вимоги кредитором до поручителя в разі невиконання боржником своїх зобов'язань. Крім іншого, в разі ліквідації юридичної особи-поручителя або смерті фізичної особи-поручителя зобов'язання із взаємин інших поручителів не змінюються.

2. Ст. 593 Цивільного кодексу доповнено нормою, згідно з якою навіть в разі ліквідації боржника - юридичної особи солідарне зобов'язання поручителя щодо повернення заборгованої суми залишається правомочним. Також діючої залишається іпотека, яка є засобом забезпечення виконання зобов'язань.

3. Доповнення до ст. 5 Закону про іпотеку тепер регулює питання реконструкції предмета іпотеки, створення нових об'єктів або споруд на земельній ділянці, що належить кредитору на правах власності або перебуває в його користуванні: всі реконструйовані, новостворені об'єкти нерухомості будуть вважатися предметом іпотеки відповідно до іпотечного договору.

Павлов підсумував: ідеальний ринок для покупця має на увазі кілька альтернативних способів стати власником квартири: і забудовники, і покупці потребують повноцінного відновлення іпотеки, що зробить житло більш доступним для громадян України.

Нагадаємо, парламент у другому читанні та в цілому проголосував за закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування". У Нацбанку цю ініціативу цілком підтримали.

Теги: Новини України Новини політики Законодавство Кредит Банки іпотека
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Справа Холодницького: як головний "борець з корупціонерами" став їхнім співучасником
сьогодні, 17:00 Справа Холодницького: як головний "борець з корупціонерами" став їхнім співучасником
Сергій Лещенко 29
"Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
сьогодні, 17:00 "Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
Юлія Ліпенцева 13
Россия в огне, но футбол важнее?
сьогодні, 16:00 Россия в огне, но футбол важнее?
Злой Одессит 927
Як корупціонери намагалися очолити процес боротьби з корупцією
сьогодні, 15:00 Як корупціонери намагалися очолити процес боротьби з корупцією
Олександра Дрік 269
Обман Європою: що не так зі світоглядом українців
сьогодні, 12:00 Обман Європою: що не так зі світоглядом українців
Василь Яніцький 2930
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук