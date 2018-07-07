Потрібне повноцінне відновлення іпотеки, – експерт про законодавче відновлення кредитування

Ухвалений 3 липня Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються відновлення кредитування", незважаючи на його назву, фактично не стимулюватиме ринок іпотеки, оскільки не полегшує умов для отримання іпотечного чи іншого кредиту пересічному українцеві. Як і не спрощує зобов'язання по його виплаті.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив директор з розвитку компанії NOVBUD В'ячеслав Павлов.

Цей закон більш жорстко регулює відносини між боржниками, поручителями і кредиторами, тим самим заповнюючи прогалини і законодавчі недоліки, якими успішно користувалися недобросовісні боржники і поручителі щоб уникнути відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань. Цей документ не містить достатньої паритетності і в більшій мірі більш вигідний кредитним установам,

– відзначив Павлов.

Він наголосив – цей закон захищає банки. А в умовах дорогих кредитів і низької довіри населення додаткове бюрократичне навантаження на позичальника, встановлена ​​в Законі, може знизити кількість тих, хто хоче стати власником житла за допомогою іпотеки.

На сьогоднішні для розвитку іпотечного кредитування необхідна економічна і політична стабільність в країні, поліпшення умов кредитування, а саме – зменшення процентної ставки при збільшенні терміну погашення позики.

Зниження процентної ставки, наприклад, до 15% і збільшення терміну надання кредиту на 25 років призведе до відчутного зростання кількості позичальників для придбання житла: в найкоротші терміни їх число може збільшитися з 5-7% до 12-13% і буде продовжувати рости,

– уточнив експерт.

Павлов відзначив деякі нововведення, які прямо або побічно можуть торкнутися потенційних позичальників.

1. Згідно з ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України в 3 рази збільшено термін пред'явлення вимоги кредитором до поручителя в разі невиконання боржником своїх зобов'язань. Крім іншого, в разі ліквідації юридичної особи-поручителя або смерті фізичної особи-поручителя зобов'язання із взаємин інших поручителів не змінюються.

2. Ст. 593 Цивільного кодексу доповнено нормою, згідно з якою навіть в разі ліквідації боржника - юридичної особи солідарне зобов'язання поручителя щодо повернення заборгованої суми залишається правомочним. Також діючої залишається іпотека, яка є засобом забезпечення виконання зобов'язань.

3. Доповнення до ст. 5 Закону про іпотеку тепер регулює питання реконструкції предмета іпотеки, створення нових об'єктів або споруд на земельній ділянці, що належить кредитору на правах власності або перебуває в його користуванні: всі реконструйовані, новостворені об'єкти нерухомості будуть вважатися предметом іпотеки відповідно до іпотечного договору.

Павлов підсумував: ідеальний ринок для покупця має на увазі кілька альтернативних способів стати власником квартири: і забудовники, і покупці потребують повноцінного відновлення іпотеки, що зробить житло більш доступним для громадян України.

Нагадаємо, парламент у другому читанні та в цілому проголосував за закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування". У Нацбанку цю ініціативу цілком підтримали.