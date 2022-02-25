Такое заявление министра опубликовало на странице в фейсбук Министерство обороны Украины. Резников заявил, что Путин стал убийцей не только украинцев, но и россиян.

До темы За 40 часов отпора России мы доказали, что сильнейшие в Европе, – Резников

Россиян будут убивать из каждого окна

Как отметил министр, нам известно, что сейчас:

в российскую армию набирают совсем юных ребят;

готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков;

контрактникам не говорят, куда они направляются на самом деле, и что их ждет.

Министр призвал россиян спрятать своих близких и не отправлять на верную смерть. Поскольку их будут убивать"из каждого окна в каждом из украинских городов".

Когда правда раскроется

"Выходите на улицы. Требуйте остановить войну. Требуйте вывести российскую армию из Украины. Не бойтесь! Правда на вашей стороне. Теперь вы можете все изменить, чтобы не жалеть потом. Когда вся информация о военных преступлениях Кремля раскроется, ваши близкие будут вам очень благодарны", – говорится в заметке.