Хотя мы все в этом и не сомневались. Так начал свое вечернее видеообращение 25 февраля министр обороны Украины Алексей Резников.

Внимание Российские оккупанты запустили ракеты по Киеву

Более 40 часов отпора российским оккупантам доказали, что у нас самая мощная армия Европы и бесстрашный народ. Мы с вами и так это знали. Теперь это увидели и начали осознавать все,

– сказал он.

Глава минобороны добавил, что наши защитники и защитницы каждой минуты своей героической борьбы меняют отношение к Украине в мире. А это взамен – увеличивает поддержку.

"Украинцы сейчас борются за будущее, которого давно заслуживали. Как свое, так и всей Европы. Мы обязательно победим", – подытожил Резников

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