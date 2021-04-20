Правоохранители задержали тренера тира в Черкассах, где 19 апреля девятиклассник получил ранение в голову. Полицейские открыли уголовное производство по нескольким статьям, среди них и о покушении на убийство.

Правоохранители установили, что ученик 9 класса получил ранение в то время, когда тренер-преподаватель вышел из помещения тира.

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Правоохранители изъяли вещественные доказательства с места происшествия и передали их на соответствующие экспертизы. Также Полиция задержала тренера тира. Кроме того, полицейские открыли уголовные производства по следующим статьям:

частью 2 статьи 15 и частью 1 статьи 115 о покушении на умышленное убийство ;

; частью 1 статьи 263 о незаконном обращении с оружием ;

; частью 1 статьи 264 о небрежном хранении огнестрельного оружия и боевых припасов.

Сейчас следствие продолжается, а правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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