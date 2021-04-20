Правоохоронці затримали тренера тира у Черкасах, де 19 квітня дев'ятикласник отримав поранення в голову. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за кількома статтями, серед них і про замах на вбивство.

Правоохоронці встановили, що учень 9 класу отримав поранення в той час, коли тренер-викладач вийшов з приміщення тиру.

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Правоохоронці вилучили речові докази з місця події та передали їх на відповідні експертизи. Також поліція затримала тренера тира. Крім того, поліцейські відкрили кримінальні провадження за такими статтями:

частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 про замах на умисне вбивство ;

; частиною 1 статті 263 про незаконне поводження зі зброєю ;

; частиною 1 статті 264 про недбале зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів.

Наразі слідство триває, а правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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