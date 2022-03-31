Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он также рассказал о текущей ситуации в оккупированном российскими войсками городе.

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Как рассказал Иван Федоров, эвакуация (автобусами и частными автомобилями) начнется 1 апреля в 8:00 утра от пожарной части возле парка на Ивана Алексеева.

Это в случае, если оккупанты в очередной раз не сделают какие-то новые правила и не изменят график выезда,

– уточнил он.

Иван Федоров рассказал, что 30 марта гуманитарный конвой доехал до блокпоста в Василевке, но российские военные его не пропустили. Сегодня же на несколько часов задержали на въезде в Мелитополь.

Далее, оккупанты забрали гуманитарный груз, заявив, что сами будут раздавать его жителям Мелитополя.

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