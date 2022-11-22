В целом планируют обесточить треть Хмельницкого и еще две громады. Где именно выключат свет и почему, рассказывает 24 канал.

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В Хмельницком и области частично исчезнет свет

В Хмельницкоблэнерго предупредили, что с 17 часов будет аварийный вывод в ремонт линии 110 киловатт. В результате будет обесточена треть Хмельницкого. В частности, микрорайоны:

Гречаны,

Озерная,

Заречье.

Кроме того, свет выключат в Красиловской и Староконстантиновской громадах.

В компании подчеркнули, что ситуация сложная. В результате массированных российских атак питание области осуществляется по резервным временным схемам электросетей. Они дают хотя бы какую-нибудь возможность заживить потребителей. Однако не могут обеспечить распределение энергии в нужном объеме.

Пожалуйста, относитесь к ситуации с пониманием. Энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее обеспечить электрической энергией каждый дом,

– подчеркнули в Хмельницкоблэнерго.

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Отключение света в Украине: последние новости

Из - за массированных ракетных атак российских террористов в Украине почти не осталось неповрежденных ТЭС и ГЭС. Об этом 22 ноября сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

В случае новых атак существует угроза блекаута. Как пережить блекаут, рассказываем в нашем материале по этой ссылке.

В ОП отметили, что выезжать через блекаут из Украины не нужно.

Энергетики прогнозируют, что жить в режиме отключений света вероятнее всего придется как минимум до конца марта.

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