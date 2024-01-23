Следует отметить, что это уже третьи взрывы в городе за день. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также За несколько минут "сложился" подъезд: фото и видео последствий ракетной атаки по Харькову

В Харькове в третий раз за день раздаются взрывы

Важно! Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что количество раненых в Харькове увеличилось до восьми. Состояние трех госпитализированных медики оценивают как среднее. Кроме того, Синегубов рассказал, что во время тревоги оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300 с территории российского Белгорода.

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что россияне снова нанесли удар по жилой застройке в городе. По словам мэра, никакого военного объекта там нет, а исключительно жилые дома или гражданская инфраструктура, вроде магазинов, больниц, аптек и так далее.

Агрессор еще раз за этот день доказывает, что Россия – это государство-террорист и прощения ему быть не может,

– написал он.

До этого Терехов сообщал около 22:07, что Харьков в третий день под ракетным обстрелом. Тогда в городе раздался взрыв, поэтому мэр призвал харьковчан быть осторожными.

Об атаке также высказался и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что третий раз за сутки нанесли удары по Киевскому району Харькова. По предварительным данным, есть три попадания.

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Экстренные службы выехали на места, информация о пострадавших уточняется", – отметил Синегубов.

Він також написав, що окупанти влучили в освітню установу, пошкоджена житлова інфраструктура, є загоряння авто. Синєгубов запевнив, що профільні служби працюють на місцях.

Следует отметить, что воздушную тревогу по всей Харьковской области объявили около 22:06. Уже через минуту в Харькове прогремели взрывы.

По состоянию на 22:47, воздушная тревога по всей Харьковской области еще продолжается. Потому опасность обстрела для всех жителей области еще остается.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.